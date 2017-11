بالفيديو.. إصابة نحو 40 شخصًا بانفجار مصنع في نيويورك

أُصيب نحو 40 شخصاً وفقد آخر بعد وقوع انفجارين داخل مصنع لمستحضرات التجميل شمال مدينة نيويورك الاثنين.

وقال متحدث باسم إدارة إطفاء الحرائق في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا في تصريحات للصحفيين إن العمال كانوا يعانون من حروق أو إصابات نتيجة دفعهم على الأرض بسبب قوة الانفجارين.

وأوضح متحدث باسم خدمات الطوارئ أن أكثر من 30 شخصاً أُصيبوا في الانفجار الأول، كما أُصيب سبعة من رجال الإطفاء في الانفجار الثاني.

Unconfirmed reports of dozens of people injured after factory explosion in Orange County, New York pic.twitter.com/LA34a5Gn9u

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 20, 2017