إدخال ملك النروج هارالد المستشفى

المصدر: أ.ف.ب

أعلن الديوان الملكي النروجي الأحد أن الملك هارالد (80 عاما) الذي خضع قبل 14 عاما لعملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني في المثانة نقل إلى المستشفى الملكي في اوسلو الجمعة إثر إصابته بعدوى.

وقال الديوان في بيان إن “جلالة الملك أدخل الجمعة المستشفى الملكي في أوسلو بسبب إصابته بعدوى. إن الملك يتماثل للشفاء”.

من جهته قال متحدث باسم الديوان الملكي لصحيفة “في جي” ان كل المواعيد التي كانت مدرجة على جدول أعمال الملك ليوم الاثنين ألغيت لكن لم يطرأ أي تعديل على الانشطة المقررة لبقية أيام الأسبوع.

ولم يوضح المتحدث طبيعة العدوى التي أصيب بها الملك هارالد.

وهارالد الجالس على العرش منذ 1991 هو حفيد هاكون السابع، أول ملك على النروج.