البابا يشارك أربعة آلاف مهمش في اليوم العالمي الأول للفقراء

دعا البابا فرانسيس أربعة آلاف مهمش؛ لمشاركته في اليوم العالمي الأول للفقراء، خلال قداس في كاتدرائية القديس بطرس، غدًا الأحد.

وفي رسالة طويلة أُعدت مسبقًا لهذا اليوم، وستوزع على عدد من الكنائس، طلب البابا من المؤمنين “مد أيديهم إلى الذين يطلبون المساعدة، ويطلبون تضامننا”.

وسيدعو البابا ، غدًا الأحد، 1500 فقير إلى تناول الغداء معه، في قاعة بالفاتيكان، بينما سيوزع 2500 آخرون على أقسام أخرى؛ لتناول طعام أعده طباخ مكلف بالوجبات الرسمية للفاتيكان.

وجاء هؤلاء المهمشون من روما، ومنطقتها، وفرنسا، وبولندا، وإسبانيا، وبلجيكا، ولوكسمبورغ.

ويرى البابا ،الأرجنتيني الذي أطلق هذه المبادرة بعد اختتام “يوبيل الرحمة” في تشرين الثاني/نوفمبر، أن الكنيسة شبيهة “بمستشفى ميداني، من سماته أنه ينشأ في الأماكن التي يتحارب فيها بنو البشر”.

وفي ساحة القديس بطرس، حول فعليًا هذه الصورة الرمزية إلى واقع، عندما افتتح بصورة مؤقتة بمناسبة اليوم العالمي للفقراء مستوصفًا طبيًا مجانيًا سارع المشردون إلى زيارته.

وقام البابا بعد ظهر الخميس الماضي بزيارة مفاجئة للمستوصف، وشكر “الحبر الأعظم”، الذي كان يبتسم للأطباء، والمتطوعين جهودهم، ورحب بفقراء كانوا ينتظرون دورهم لدخول العيادة.