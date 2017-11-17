أمريكا تحث الدول الأفريقية على الضغط على كوريا الشمالية بشأن برنامجها النووي

حث وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، الزعماء الأفارقة، اليوم الجمعة، على اتخاذ مزيد من الإجراءات للضغط على كوريا الشمالية لإنهاء برامجها النووية والصاروخية، بما في ذلك خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية وطرد العمال الكوريين الشماليين.

وقال تيلرسون، أمام تجمع تجاري وأمني مع وزراء أفارقة: “على جميع الدول أن تتحرك لتنفيذ عقوبات الأمم المتحدة كاملة”.

وأضاف: “علاوة على ذلك، أدعوكم إلى اتخاذ إجراءات إضافية للضغط على كوريا الشمالية، بخفض مستوى علاقاتكم الدبلوماسية مع النظام، وقطع العلاقات الدبلوماسية، وطرد العمال الكوريين الشماليين، وتقليص وجود كوريا الشمالية في بلادكم”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، يوم الخميس، إن السودان تعهد بقطع العلاقات التجارية والعسكرية مع كوريا الشمالية.