البيت الأبيض يعتزم طلب 45 مليار دولار إضافية للإغاثة من آثار الأعاصير

قال مساعد في الكونغرس، إن البيت الأبيض يعتزم أن يطلب من الكونغرس مساعدات إضافية بقيمة نحو 45 مليار دولار لأعمال الإغاثة من الدمار الناجم عن أعاصير ضربت بويرتوريكو وتكساس وفلوريدا.

وسيكون المبلغ المطلوب أقل مما قال بعض المسؤولين الحكوميين إنه ضروري.

وطلب حاكم بويرتوريكو ريكاردو روسيلو يوم الإثنين 94.4 مليار دولار من الكونغرس لإعادة إعمار البنية التحتية والمنازل والمدارس والمستشفيات التي دمرها الإعصار ماريا بالجزيرة.

ووافق الكونغرس الشهر الماضي، على مساعدات طارئة بمبلغ 36.5 مليار دولار لبويرتوريكو ومناطق أخرى تضررت من الكوارث الأخيرة.