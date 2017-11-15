عضو في الكونغرس يتقدّم بطلب لعزل ترامب من رئاسة أمريكا

المصدر: أ ف ب

تقدم نائب ديمقراطي يوم الأربعاء بلائحة اتهام ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالبًا بعزله، قائلاً إن “السلوك غير القانوني للرئيس بما في ذلك إعاقته للعدالة يشكل أرضية لإزاحته.”

وقال عضو الكونغرس ستيف كوهين عن ولاية “تينيسي” للصحفيين بعد الكشف عن 5 اتهامات ضد ترامب:” ندعو المجلس للبدء بجلسات العزل فورًا”.

ويدعم هذه اللائحة 5 نواب، وقال كوهين :”إن هناك أكثر من 10 آخرين سيوقّعون قريبًا.”

وبموجب قوانين الكونغرس يتطلب عزل الرئيس موافقة الغالبية في المجلس المكون من 435 عضوًا.

ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب، ويشغلون 46 مقعدًا أكثر من الديمقراطيين، لذا فإن فرصة التصويت أو عقد جلسة استماع للرئيس معدومة حتى الآن.

وقال كوهين :”إن لائحة الاتهام التي أعدها تتضمن إعاقة ترامب للعدالة بسبب ضغطه على مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي وطرده بسبب التحقيق حول التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية والتعاون المحتمل بين حملة ترامب وموسكو.”

وهناك أيضًا انتهاكات مفترضة لبند المكافآت في الدستور الأمريكي الذي يمنع الرئيس من تلقي المال من جهة أجنبية.

ويتهم كوهين مع نواب ديمقراطيين آخرين ترامب بالإثراء خلال فترة رئاسته عبر تأمين أعمال تفيد ممتلكاته، بما في ذلك فندق ترامب القريب من البيت الأبيض، ومنتجع مارالاغو في فلوريدا.

واتهم عضو الكونغرس ترامب أيضًا بإضعاف القضاء الفيدرالي وحرية الصحافة.

وناقش الديمقراطيون المزايا السياسية للضغط من أجل عزل ترامب، مع تحذير البعض من أن اتخاذ موقف فيه عدائية قد يرتد عكسيًا، ويستنفر قاعدة الناخبين المحافظين الذين يدعمون ترامب في صناديق الاقتراع.

لكن “كوهين” الذي يمثل دائرة آمنة انتخابيًا فيها غالبية من الأمريكيين من أصل أفريقي قال إن هذه الخطوة تساعد حزبه.

وأضاف:”القاعدة الديمقراطية تحتاج أن تعرف أن هناك أعضاء في الكونغرس على استعداد للوقوف بوجه هذا الرئيس، وتقديم اتهامات لعزله، والاستمرار بإلقاء الضوء على سلوكه غير القانوني الذي يهدد بلادنا”

وكان الديمقراطي “براد شيرمان” قد تقدّم بلائحة اتهام ضد ترامب في تموز/يوليو الماضي، إضافة إلى ديمقراطي آخر هو آل غرين الذي قام بنفس الخطوة الشهر الماضي.

وقال “آل غرين” الذي يدعم كوهين:”إن البنود في الدستور الأمريكي التي تحدد كيفية عزل الرئيس قد وُضعت من أجل زمن كهذا، ولرئيس مثل ترامب”.