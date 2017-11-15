بالتنسيق مع الحكومة.. أمريكا توجه ضربة جوية لمتشددي حركة الشباب في الصومال

قالت القيادة الأمريكية في أفريقيا، اليوم الأربعاء، إن الجيش الأمريكي نفذ ضربة جوية في الصومال ضد حركة “الشباب” الإسلامية المرتبطة بتنظيم “القاعدة”، التي تسعى للإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة.

وقالت القيادة إن “عدة متشددين قتلوا في الضربة التي وقعت على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال غربي العاصمة مقديشو، أمس الثلاثاء، في نحو الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، مضيفة أنه “جرى تنسيق الضربة مع الحكومة الصومالية”.

وتابعت قائلة “الشباب تعلن التزامها بتخطيط وشن هجمات ضد الولايات المتحدة وشركائنا في المنطقة”.

وكانت الولايات المتحدة حذرت في وقت سابق هذا الشهر من وجود تهديد لطاقمها الدبلوماسي في مقديشو، وأمرت جميع العاملين غير الضروريين بمغادرة العاصمة.

وجرى طرد الشباب من مقديشو في 2011 وفقدت السيطرة على معظم المدن والبلدات الصومالية. لكن الجماعة تحتفظ بوجود قوي في الجنوب والوسط، ولا يزال بإمكانها شن هجمات كبيرة.

وتنحي السلطات عليها باللائمة في تفجيرات بمقديشو الشهر الماضي أودت بحياة أكثر من 350 شخصًا.

وتستهدف الجماعة الإطاحة بالحكومة الصومالية، وطرد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.