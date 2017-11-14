الأمم المتحدة تتخذ قرارًا يدين إيران بشأن حقوق الإنسان

اتخذت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، قرارًا يدين إيران بشأن “تردي حالة حقوق الإنسان” في البلاد، وفق ما ذكرت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية.

وقالت الوكالة إن “القرار ضد تردي واقع حقوق الإنسان في إيران صدر بأغلبية 83 صوتًا مقابل 30 صوتًا مخالفًا، في حين امتنع نحو 68 عضوًا عن التصويت لصالح القرار”.

واعتبرت طهران القرار بأنه “سياسي”، رافضة في الوقت نفسه “الادعاءات الغربية بشأن تردي حقوق الإنسان في إيران”.

وكانت كل من: بريطانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، والبحرين، والسعودية، والإمارات وكندا من الدول المصوتة لصالح القرار الأممي، بينما امتنعت، قطر، والبرازيل، ومصر، والأردن، والكويت، وليبيا، وتونس، والصين، والعراق، والهند، وأندونيسيا، وعُمان، وبيلاروس، عن التصويت لصالح القرار.