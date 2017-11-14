روسيا: ماي تحاول تقليد “المرأة الحديدية”

شنت روسيا هجومًا حادًا على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، عبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس “الدوما” ليونيد سلوتسسكي، الذي اعتبر أن “اتهامات ماي حول روسيا، مظهر آخر من مظاهر ازدواجية المعايير”.

وقال سلوتسسكي لوكالة “نوفوستي” الروسية، اليوم الثلاثاء، إن “ماي تحاول ارتداء وجه المرأة الحديدية، وتقليد واستنساخ سالفتها مارغريت تاتشر، رغم عدم قدرتها على ذلك”، على حد قوله.

وكانت تيريزا ماي وجهت، أمس الاثنين، انتقادات لروسيا هي الأكثر حدة منذ انتخابها لرئاسة الحكومة البريطانية، متهمة موسكو بالقيام بـ “أعمال عدائية”.

وأضاف أن “روسيا مثلها مثل المملكة المتحدة، لا تميل للعودة إلى الحرب الباردة بأي حال من الأحوال، ونحن على استعداد لتطوير الحوار المتبادل والشراكة، لكن هذا المسار يجب أن يقوم على أسس متبادلة حصرًا، وعلى قدم المساواة وبشروط التكافؤ، وهنا اختلف جذرياً مع المزاعم التي تدعي أن روسيا تحاول تقويض قواعد النظام الدولي”.

وأشار سلوتسسكي إلى أن “خطواتنا على الساحة العالمية دائما ما تكون عالية التدقيق، وتمتثل لجميع قواعد القانون الدولي، ولا أستطيع قول الشيء نفسه عن أصدقائنا الإستراتيجيين، الذين ارتكبوا أكثر من مرة، تحت غطاء قرارات مجلس الأمن الدولي، أعمالاً تتناقض تماماً مع روح هذه القرارات نفسها لإرضاء مصالحهم الجيوسياسية”.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية مخاطبة قادة روسيا “نحن نعلم ما تفعلون، ولن تحققوا مبتغاكم أبدًا”، مشيرة إلى “الضم غير الشرعي للقرم، ودعم المتمردين في دونباس شرق أوكرانيا، و”انتهاك المجال الجوي لدول أوروبية كثيرة، والضلوع في حملات التجسس الإلكتروني، والتدخل في الانتخابات، وقرصنة وزارة الدفاع الدنماركية والبوندستاغ”.