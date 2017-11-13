بوتين: عملنا مع تركيا وإيران يؤتي نتائج في سوريا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إن ما تقوم به بلاده مع تركيا وإيران يؤتي نتائج ملموسة في سوريا، ويهيئ الظروف لحوار هناك.

وأضاف بوتين متحدثًا إلى جانب نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أن روسيا ستواصل العمل مع تركيا للمساعدة في حل الأزمة السورية.

من جانبه، أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا وروسيا اتفقتا على التركيز على حل سياسي في سوريا.

وأعرب الرئيس التركي عن سعادته ببدء وصول السلع الزراعية التركية إلى روسيا، لكنه أوضح أنه يرغب في رفع ما تبقى من قيود تجارية بين البلدين.

جاء ذلك، عقب اجتماع الرئيس التركي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي، جنوب روسيا.

يشار إلى أن الرئيسين التقيا 5 مرات، بما فيها لقاء اليوم، وأجريا 13 اتصالًا هاتفيًا، خلال العام الحالي.