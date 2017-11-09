3 حاملات طائرات أمريكية تبدأ مناورات في المحيط الهادئ السبت المقبل

المصدر: ا ف ب‎

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، تنظيم مناورات مشتركة نادرة لـ 3 حاملات طائرات تابعة لها في غرب المحيط الهادئ، وذلك على خلفية توتر شديد مع كوريا الشمالية، في وقت يقوم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى الصين.

وقالت البحرية في بيان لها: إن “يو اس اس رونالد ريغن” و”يو اس اس نيميتز” و”يو اس اس ثيودور روزوفلت” ستقوم بـ”عمليات منسقة في مياه دولية”، اعتباراً من السبت، وحتى يوم الثلاثاء المقبل.

وصرح قائد الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ، الأميرال سكوت سويفت، في بيان أن هذه المناورات دليل على “الالتزام الثابت من أجل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وكان ترامب وجه أمس الأربعاء، قبل مغادرته كوريا الجنوبية إلى الصين، تحذيراً جديداً إلى كوريا الشمالية قائلاً:” لا تقللوا من شأننا ولا تمتحنونا”.

ودعا ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ، في بكين الخميس، إلى تشديد الضغط على نظام بيونغ يانغ، محذراً بأن الوقت ينفد لتسوية الأزمة حول برنامج كوريا الشمالية النووي.

وتشهد العلاقات بين بكين وواشنطن توتراً، حول موضوع بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب الصين بالسيادة عليه.

ومن المقرر أن تقوم حاملات الطائرات الأمريكية خلال المناورات، بتدريبات على الدفاعات الجوية والمراقبة البحرية والقتال الجوي الدفاعي، بحسب ما أوضحت البحرية الأمريكية.

وهذه المرة الأولى منذ 10 سنوات التي تشارك فيها 3 حاملات طائرات في الوقت نفسه بمناورات في هذه المنطقة، بحسب ما أوضح الأميرال سويفت.