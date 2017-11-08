ماكرون: الإسلام لا يُبنى بالدمار ومن يروج لذلك “كاذب”

المصدر: ا ف ب

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، بـ”الظلامية” التي يلجأ إليها البعض، واصفًا من يريدون الإيهام بأن الإسلام يُبنى من خلال تدمير الآخرين بأنهم “كاذبون”.

وقال ماكرون خلال افتتاحه متحف اللوفر أبوظبي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في كلمة أمام عدد من كبار الشخصيات في العالم العربي والإسلامي: “إن الذين يريدون الإيهام في أي مكان في العالم بأنّ الإسلام يُبنى بتدمير الديانات التوحيدية الأخرى هم كاذبون ويقومون بخيانتكم”.

ووصف الرئيس الفرنسي المتحف بـ”التحفة المعمارية”، متوجهًا إلى المهندس جان نوفيل بالقول: “لقد بنيت معبدًا للجمال”.

واعتبر ماكرون أن الإمارات التي تستضيف متحف اللوفر أبوظبي “متحف الصحراء والضوء”، تشكل “نقطة التوازن بين القارات الأوروبية والأفريقية والآسيوية”.

وتحدث عن الفنانين الذين حمل التاريخ بصمتهم، ووصفهم بأنهم “نبذوا الغباء” و”آمنوا بالعقل في مواجهة الفكر الظلامي”.

كما تطرق الرئيس الفرنسي إلى “معركة الإنسان ضد خطاب الكراهية”، مضيفًا: “هنا تبدأ معركة جيل من شبابنا”.