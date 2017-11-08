الكونغرس الأمريكي يؤيد خطة للإنفاق العسكري بقيمة 700 مليار دولار

أعلن أعضاء في لجنتي الدفاع بالكونغرس الأمريكي الأربعاء، تأييدهم خطة للإنفاق العسكري بقيمة 700 مليار دولار في العام المالي 2018، دعمًا لدعوة الرئيس دونالد ترامب لتعزيز الجيش.

ووافقت لجنتا القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ، على قانون التفويض الدفاعي الوطني، الذي سيزيد عدد الجنود وشراء مقاتلات وسفن في السنة المالية الاتحادية، التي بدأت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وسيرفع القانون مستويات القوات في الخدمة بواقع أكثر من 16 ألف جندي، ويتضمن خططًا لشراء 90 مقاتلة من طراز إف-35 التي تصنعها شركة “لوكهيد مارتن”.

وخطة الإنفاق هذه أكبر من الخطة التي اقترحها ترامب في أيار/مايو، وكانت قيمتها 603 مليارات دولار، ويريد ترامب أن يضخ أموالاً في قطاع الإنفاق العسكري، من خلال تقليص الإنفاق في المجالات غير العسكرية.

ويتضمن مقترح ترامب، تمويل وزارة الدفاع وبرامج الأسلحة النووية بوزارة الطاقة وغيرها من برامج الدفاع الوطني.

وقال أعضاء كبار في لجنتي القوات المسلحة، إن “القانون يخصص 634 مليار دولار لهذه البرامج، وسيصل مجمل الإنفاق العسكري بما في ذلك البنتاغون والبرامج المتعلقة بالدفاع، في مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالات أخرى إلى 699.6 مليار دولار”.