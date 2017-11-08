المعارضة التركية تدعو رئيس الوزراء للاستقالة بسبب أصول خارجية لابنيه‎

دعت المعارضة الرئيسة في تركيا اليوم الأربعاء، إلى استقالة رئيس الوزراء بن علي يلدريم قائلةً إن تقارير عن امتلاك ابنيهِ شركاتٍ في الخارج تصل إلى حدِّ المخالفة الأخلاقية.

وظهر ابنا يلدريم باعتبارهما مالكينِ لشركتين في مالطا وفقًا لما تُسمى “وثائق برادايس” وهي سلسلة وثائق مسرّبة عن تسجيل شركات بالخارج تتعلق بأصول عالمية تخص أثرياء.

وقال بولنت تزجان المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا: “إن مثل هذه الشركات حرمت تركيا من الكثير من الإيرادات الضريبية التي تحتاجها”.

وأضاف: “هذه ليست جريمة من الناحية القانونية، هذا أمر مختلف، لكنها مخالفة أخلاقية. هل تحتاج بلادك المال؟ نعم تحتاج”.

وتابع: “الشيء الأول والوحيد الذي يتعين على رئيس الوزراء القيام به الآن بعد أن تكشف ذلك هو أن يقدم استقالته”.

وقال يلدريم إن ابنيه اللذين يعملان في مجال الملاحة لم يرتكبا أي مخالفة، ودعا المنتقدينَ إلى فتح تحقيق مالي أو قانوني، قائلًا إنه “غير مقبول” اتهام الأبرياء بارتكاب مخالفات.