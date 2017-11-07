فصل امرأة من عملها بسبب “إشارة بذيئة” نحو موكب ترامب

تعرضت امرأة في الولايات المتحدة للفصل من عملها، بسبب قيامها بـ”إشارة بذيئة” عندما رفعت إصبعها الأوسط نحو موكب الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، أثناء مرورها بدراجتها بجانبه.

وتمكن مصور كان مرافقًا لترامب، من التقاط الإشارة البذيئة ،التي قامت بها جولي بريسكمان، في منطقة سترلينج بولاية فيرجينا، أثناء مغادرة الرئيس ملعب الجولف في الـ28 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتم تداول الصورة ،التي تظهر بها بريسكمان أثناء قيامها بالإشارة البذيئة على الإنترنت، بعد أن تم نشرها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ثم استخدمت بريسكمان ،التي تعمل محللة تسويق، الصورة المثيرة للجدل كصورة شخصية لها على موقعي فيسبوك وتويتر، وأخطرت الشركة التي تعمل بها ،وهي “أكيما إل إل سي”، المعنية بالإشراف على العقود الحكومية بشأن ما تم تداوله على الإنترنت.

من جانبها، قامت الشركة بفصل السيدة ،وهي أم لاثنين من الأبناء، بعد ثلاثة أيام من الواقعة، حيث قالت: “إن بريسكمان ،انتهكت سياسات مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من الممكن أن تضر بسمعة الشركة المهنية”.

من ناحية أخرى، قالت بريسكمان أنها أخبرت الشركة بأن صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لا تتضمن اسم الشركة التي تعمل فيها، كما أن الواقعة لم تكن أثناء مواعيد العمل.

يشار إلى أن فرجينيا لديها قوانين عمل تسمح لشركات القطاع الخاص، بفصل الموظفين لأي سبب من الأسباب.

ولم ترد الشركة عندما طلبت منها الصحيفة التعليق.