مقتل رهينة بريطاني والإفراج عن 3 آخرين في نيجيريا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، مقتل رهينة بريطاني والإفراج عن 3 آخرين اختطفوا الشهر الماضي، في منطقة “دلتا النيجر” النفطية، جنوبي نيجيريا.

جاء ذلك بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، عن مسؤولين في مكتب وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث (لم تسمهم).

وبحسب المسؤولين فإن “القتيل إيان سكوير أحد الرهائن الأربع الذين اختطفوا من قبل مشتبه في كونهم مسلحين في 13 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم”.

وأضافوا أنّ” السلطات البريطانية تفاوضت مع نظيرتها في نيجيريا بهدف الإفراج عن الرهائن الثلاث المتبقين وهم ألانا كارسون، وديفيد دونوفان، وشيرلي دونوفان”.

ولم تكشف السلطات البريطانية رسميًا عن حيثيات تحرير الرهائن الثلاث أو مقتل رابعهم، أو الجهة الخاطفة، بدعوى “بدء التحقيقات في الواقعة”.

تجدر الإشارة أن الزوجين دونوفان المختطفين عاشا في نيجيريا على مدار الـ 14 عاما الماضية، وكانا يديران مؤسسة خيرية تقدم المساعدات للقرى في منطقة “دلتا النيجر”.