مقتل مسلح وشرطي خلال هجوم على نقطة تفتيش في روسيا

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلاً عن أجهزة أمنية ومصدر طبي أن مسلحاً وشرطياً قتلا، الأحد، خلال هجوم على نقطة تفتيش على طريق في جمهورية الأنجوش المضطربة الواقعة في منطقة القوقاز.

وذكرت الوكالة نقلا عن بيان من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب “تم تحييد أحد الخارجين على القانون وحوصر آخر في مبنى خلال تبادل لإطلاق النار عند نقطة تفتيش للشرطة على طريق قرب قرية يانداري”.

ونقلت تاس عن مصدر طبي قوله إن 3 من أفراد الشرطة المصابين نقلوا إلى المستشفى.

ومنذ تولي الرئيس فلاديمير بوتين السلطة قبل 18 عاماً سحق خلالها تحركات انفصالية شيشانية تقاتل روسيا ضد تمرد يسعى لإقامة دولة إسلامية على أراضي الشيشان والأنجوش وداغستان.