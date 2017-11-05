سي إن إن: 27 قتيلًا و20 مصابًا بإطلاق نار في كنيسة أمريكية (فيديو وصور)

قتل 27 شخصا على الأقل وأصيب مايزيد عن 20 آخرين، في إطلاق نار داخل كنيسة ” المعمدانية الأولى” (فيرست باتيست)، بولاية تكساس، جنوب الولايات المتحدة، بحسب أحدث حصيلة أعلنتها شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وفيما لم تؤكد السلطات الرسمية العدد الفعلي للقتلى والمصابين، أعلن في وقت سابق جو تاكيت، قائد الشرطة في منطقة “ويلسون كاونتي”، إطلاق المهاجم النار على ما لايقل عن 16 شخصا بينهم أطفال، كانوا يؤدون صلاة الأحد بالكنيسة.

وبدوره أكد تاكيت مقتل المهاجم بعد إطلاق النار عليه.

وتقع كنيسة “المعمدانية الأولى” في بلدة “ساذرلاند سبرينغز”، على بعد 48 كيلومترا، جنوب شرق مدينة سان انطونيو، ثاني أكبر مدينة في تكساس.

تجدر الإشارة أن وقت الهجوم صادف وجود 50 شخصًا داخل الكنيسة.