البرلمان البريطاني يطلب من “تويتر” تزويده بـ”حسابات روسية مشبوهة”

وجهت لجنة برلمانية بريطانية ،أمس الجمعة، رسالة الى الرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي، “تويتر” جاك دورسي تطالبه بإعداد قائمة بحسابات مستخدمين روسيين ،لهم صلة بما سمي “التدخلات” في العملية الديمقراطية في المملكة المتحدة.

ويأتي الطلب ،الذي تقدمت به اللجنة المكلفة بـ”التكنولوجيا الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة” “دي سي أم أس” لدى مجلس العموم بعد مثول شون إيدغي ،المدير القضائي لتويتر، أمام الكونغرس الأميركي هذا الأسبوع.

وأوضحت اللجنة أن تويتر أشار إلى وجود 2752 حسابًا عائدًا لوكالة الأبحاث على الإنترنت ،وهي شركة مقرها سان بطرسبورغ، ومرتبطة بالاستخبارات الروسية ،وتتهم بنشر آلاف الرسائل ؛بهدف التأثير على الانتخابات الأميركية في العام 2016.

وجاء في رسالة ديميان كولينز ،رئيس لجنة “دي سي أم أس” “لقد تبين بعدها أن بعض هذه الحسابات يعرض مضامين مرتبطة أيضا بالسياسة البريطانية”.

وقال “أي تدخل من جهات أجنبية في العملية الديمقراطية في بريطانيا يشكل مسألة خطيرة بالتأكيد”، مضيفًا “لذلك أطلب من تويتر تزويد اللجنة بقائمة بالحسابات المرتبطة بوكالة الأبحاث على الإنترنت ،وأي حسابات أخرى مرتبطة بروسيا ،وتم حذفها”.

وكان كولينز وجه في الـ19 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رسالة مماثلة إلى مؤسس فيسبوك مارك زاكربرغ طالبه فيها بمعلومات حول بعض الحسابات الروسية الناشطة خلال الاستفتاء حول بريكست في 23 حزيران/يونيو 2016 ،ثم خلال الانتخابات التشريعية في الـ8 من حزيران/يونيو 2017.