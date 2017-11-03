ترامب يتوعد داعش بدفع “ثمن باهظ”

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تنظيم “داعش” الإرهابي، بـ”دفع ثمن باهظ” لكل اعتداء ضد الولايات المتحدة، وذلك على خلفية هجوم نيويورك الذي تبناه التنظيم مؤخرًا.

وغرد ترامب عبر موقع تويتر، قائلًا إن “الجيش الأمريكي سدد ضربات أقوى لداعش في اليومين الماضيين”، كما كتب “سيدفعون ثمنًا غاليًا لكل هجوم علينا”.

وكان حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، قد قال يوم الأربعاء الماضي، إن منفذ حادث الدهس بحي مانهاتن في الولاية، الذي قتل فيه 8 أشخاص، على صلة بتنظيم “داعش” الإرهابي.

وأوضح كومو، أنه بعد وصول المشتبه به إلى الولايات المتحدة بدأ بالاطلاع على منهج “داعش” والأفكار المتطرفة، واصفًا المهاجم بأنه أحد “الذئاب المنفردة”.

الذئاب المنفردة

و”الذئاب المنفردة” مصطلح يستخدم لوصف الأشخاص الذين ينفذون هجمات إرهابية ويتبعون منهج تنظيم “داعش”، ولكنهم لا يعملون بشكل منظم ضمن التنظيم.

وقالت مصادر إعلامية أمريكية، إنه تم التعرف على هوية المشتبه به في تنفيذ الهجوم، ويدعى “سيف الله سايبوف، من أصول أوزبكية ويبلغ من العمر 29 عامًا”.

وتبنى تنظيم “داعش” الهجوم في صحيفته الأسبوعية “النبأ” بعددها الصادر أمس الخميس، واصفًا المهاجم بأنه “أحد جنود التنظيم”.

علمًا بأن المهاجم اعترف الخميس، لدى استجوابه في المستشفى، التي يُعالج فيها من إصابته بالرصاص أنه استلهم هجومه من فيديو نشره “داعش” وبدأ التخطيط له “قبل حوالى عام”.