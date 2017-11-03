مدعية المحكمة الجنائية الدولية تسعى للتحقيق في صراع أفغانستان

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم الجمعة، إنها ستسعى للحصول على موافقة لفتح تحقيق رسمي في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.

وأضافت بنسودا في بيان إن هناك “أساسا معقولا للاعتقاد” بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في أفغانستان.

لكن المدعية لم تذكر أي أطراف بعينها ستخضع للتحقيق.

وفي العام الماضي قالت بنسودا إن هناك أسسا مبدئية للاعتقاد بأن القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان وفي منشآت اعتقال سرية تابعة لوكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) في مناطق أخرى في عامي 2003 و2004 أطلق عليها “المواقع السوداء”.

وسيركز الادعاء على مزاعم عن جرائم ارتكبت منذ الأول من مايو/ أيار 2003 على الأراضي الأفغانية وجرائم حرب مرتبطة ارتباطا وثيقا بالوضع في أفغانستان قيل إنها ارتكبت منذ الأول من يوليو/ تموز 2002 على أراضي دول أخرى.

وإذا وافق قضاة المحكمة على الطلب فسيقوم مكتب الادعاء بالتحقيق، في إطار التفويض الممنوح له والوسائل المتاحة بطريقة مستقلة ومحايدة وموضوعية، في جرائم ضمن اختصاص المحكمة والتي قيل إن أيا من أطراف الصراع المسلح قد ارتكبها.