نتنياهو يأمل نجاح مبادرة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ،اليوم الجمعة ، إنه يأمل في أن تنجح مبادرة أمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

وأشاد بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لأنه “سلك نهجاً جديداً لإعادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات”.

وعندما سئل إن كان يشعر الآن بأن اللحظة مواتية للسلام في المنطقة، في ظل مشاركة ترامب في مساعي السلام، أجاب: “آمل ذلك”.

وقال في مؤسسة تشاتام هاوس بلندن، خلال زيارة لإحياء الذكرى المئوية لوعد بلفور: “المطروح للنقاش الآن هو مبادرة أمريكية.. بالطبع نعلن مصالحنا ومخاوفنا للسيد ترامب.. إنه يشارك (في المساعي) بأداء المستعد لمواجهة الصعاب… إنهم يحاولون التفكير خارج الصندوق”.