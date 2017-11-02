سوريا تدعو مجلس الأمن لإدانة هجمات إسرائيل

دعت وزارة الخارجية السورية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إلى إدانة هجمات إسرائيل على سوريا وذلك عقب ضربة إسرائيلية على سوريا مساء أمس.

وطلبت الوزارة، في بيان نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء، من المجلس اتخاذ “إجراءات حازمة وفورية” لوقف مثل تلك الهجمات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو قصف مؤخراً بطارية سورية مضادة للطائرات أطلقت النار على طائراته أثناء تحليقها في مهمة استطلاع فوق لبنان.

وذكرت تقارير إعلامية أنه لم يصب أي من القوات الإسرائيلية في الواقعة مضيفة أن البطارية السورية المضادة للطائرات التي تم قصفها تقع على بعد 50 كيلومترًا شرقي دمشق.