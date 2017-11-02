مقتل 13 في اشتباك بين القوات التركية ومسلحين أكراد

قالت مصادر أمنية وطبية إن 8 من أفراد الأمن التركي و5 مسلحين أكراد قتلوا في اشتباك وقع في وقت مبكر صباح اليوم الخميس قرب الحدود بين شمال العراق وجنوب شرق تركيا.

وأضافت المصادر، أن القوات التركية شنت عملية مدعومة بطائرات هليكوبتر للبحث عن أي أعضاء آخرين في حزب العمال الكردستاني كانوا يسعون لعبور الحدود إلى منطقة شمدينلي الجبلية في إقليم هكاري.

وذكرت المصادر أن 6 جنود أتراك وحارسي أمن من قوة تحمى القرى تدعمها الحكومة قتلوا في الاشتباك إلى جانب خمسة من أعضاء حزب العمال الكردستاني.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات لا تزال مستمرة.

وبدأ حزب العمال الكردستاني تمردا عام 1984 وقتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع. وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحزب منظمة إرهابية.