أمريكا تبحث عن أوزبكي ثان في إطار تحقيقات هجوم نيويورك

المصدر: ا ف ب

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي (أف بي آي) الأربعاء، مذكرة بحث بحق أوزبكي يدعى محمد زوار قديروف، مشيرًا إلى أنه يريد استجوابه في قضية هجوم نيويورك الذي نفذه مواطنه سيف الله سايبوف.

وطلب المكتب في المذكرة التي عممها على الجمهور ونشر فيها صورة قديروف، من كل من لديه معلومة عن المطلوب تزويده بها.

وفي سياق متصل، كشفت الحكومة الأمريكية، الأربعاء، عن دعوى جنائية تتضمن اتهامات بحق سايبوف.

ووجهت السلطات تهمتين إلى سايبوف هما تقديم دعم مادي لتنظيم داعش والتسبب في وفاة مشاة بشاحنة استأجرها.

وذكرت الدعوى أيضًا أن سايبوف أقر بأنه استلهم الهجوم من فيديوهات لتنظيم داعش، وبأنه اختار يوم الهالوين لتنفيذه لأنه توقع وجود عدد أكبر من الناس في الشوارع، كما أقر بالتخطيط لمواصلة السير حتى جسر بروكلين لدهس مزيد من المشاة.

وأدى الهجوم الذي وقع الثلاثاء الماضي إلى سقوط 8 قتلى و12 جريحًا.