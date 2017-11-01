كيف دخل سيف الله سايبوف الولايات المتحدة ونفذ هجوم منهاتن؟

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن سيف الله سايبوف، منفذ حادث الدهس بشاحنة، والذي أسفر عن مقتل ثمانية وإصابة 12 آخرين في حي مانهاتن بمدينة نيويورك أمس، قد دخل الولايات المتحدة بعد فوزه بالبطاقة الخضراء (غرين كارد) بواسطة برنامج القرعة العشوائية (يانصيب) الذي ترعاه وزارة الخارجية الأمريكية.

وشعرت العائلة التي عاش سايبوف بينها في العام 2010 بالصدمة، ولم تصدق أن يكون هذا الشخص بالذات من ارتكب عملاً إرهابيًا كهذا ، بحسب صحيفة “سينسيناتي” الأمريكية.

وقضى سايبوف في العام 2010 أسبوعين في منزل أصدقاء عائلته في ضواحي سينسيناتي بولاية أوهايو.

ونقلت الصحيفة عن ديلونزا عبدوساماتوف، التي كانت في سن المراهقة عندما عاش سايبوف في منزل عائلتها، قولها إنه ” كان هادئاً جدًا، ويعمل دائماً، ولم يكن يذهب للسهر في النوادي الليلية أو إلى أي مكان آخر، بل كان يعود إلى المنزل بعد العمل لينال قسطاً من الراحة ، يعود بعده إلى العمل”.

ونوهت الصحيفة إلى أن “سايبوف سجل في العام 2011 شركة تجارية بعنوان هذه العائلة ، في وقت أكد فيه معارفه أنهم لا يعرفون شيئاً عن الأعمال التجارية التي مارسها وكانوا مندهشين جداً من تحوله إلى العمل التجاري كونه لا يفقه فيه شيئاً “.

وتؤكد العائلة أن التواصل مع سايبوف انقطع منذ انتقاله للعيش في ولاية أخرى.

وأفادت صحيفة “سانتا مونيكا أوبزرفر” بأن سايبوف فاز بالبطاقة الخضراء في برنامج الهجرة العشوائية، ودخل بها إلى الولايات المتحدة، موضحة أن وزارة الخارجية الأمريكية بالذات تشرف على برنامج تأشيرة هجرة التنوع (الهجرة العشوائية).

ويقدم هذا البرنامج كل عام 55 ألف تأشيرة إلى المهاجرين من جنسيات مختلفة لدخول الولايات المتحدة، ويتم تحديد الفائزين عشوائياً في قرعة تتم باستخدام حاسوب.

وكان سايبوف أقدم أمس الثلاثاء، على دهس المارة عمداً في حي مانهاتن في مدينة نيويورك بشاحنة، ثم صدم حافلة لنقل التلاميذ المعاقين وأخذ يطلق الرصاص بشكل عشوائي، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وتعهد رئيس أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، بتقديم كل مساعدة ممكنة للتحقيق في هذه الجريمة.