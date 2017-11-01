وكالة إغاثة: جنوب شرق الكونغو على شفا “كارثة مميتة”

قال المجلس النرويجي للاجئين، اليوم الأربعاء، إن أكثر من نصف مليون شخص فروا من عنف عرقي في جنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ العام الماضي، محذرًا من أن المنطقة “على شفا كارثة مميتة”.

وقتل مئات الأشخاص وأجبر الآلاف على الفرار إلى زامبيا المجاورة، بسبب اشتباكات مستمرة منذ أربعة أعوام، بين ميليشيا تمثل جماعة لوبا التي تنتمي لعرقية بانتو، وجماعة توا من عرقية بيغمي في إقليم تانغانيكا.

والصراع الذي يبدو أنه ازداد حدة في الشهور الأخيرة جزء من أزمة إنسانية متفاقمة في الكونغو.

وتصاعد عنف الميليشيات خلال العام الجاري، وهو ما يرجع في جانب منه إلى رفض الرئيس جوزيف كابيلا التنحي عن السلطة عندما انتهت ولايته في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال أولريكا بلوم مدير المجلس النرويجي للاجئين في الكونغو في بيان “تانجانيكا على شفا كارثة مميتة، إنه مزيج كارثي على وشك الانفجار”.

وأعلنت الأمم المتحدة الشهر الماضي، أن الكونغو عند المستوى الثالث للطوارئ الإنسانية، وهو أعلى تصنيف ممكن؛ لتتساوى في ذلك مع العراق وسوريا واليمن، حيث يوجد نحو أربعة ملايين نازح داخل البلاد.

وقال المجلس النرويجي للاجئين -وهو وكالة مستقلة للإغاثة الإنسانية- إن أكثر من 80% من الذين يمكثون في مواقع إيواء المشردين والتي زارها المجلس خلال الأسبوعين الماضيين في تانغانيكا لا يستطيعون الحصول على مياه شرب نظيفة.