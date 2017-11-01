إيران: بوتين وصل طهران لبحث أزمة سوريا والاتفاق النووي

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيران، اليوم الأربعاء، للاجتماع بكبار المسؤولين فيما يتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، بسبب الاتفاق النووي، الذي وقعته طهران عام 2015 مع القوى العالمية الست.

وذكر التلفزيون الرسمي في إيران، أن بوتين سيناقش مع المسؤولين الإيرانيين قضايا الأزمات الإقليمية مثل: الصراع السوري والاتفاق النووي والعلاقات الاقتصادية والثنائية.

وقال التلفزيون الإيراني إن بوتين سيشارك -أيضا- في قمة ثلاثية بين روسيا وإيران وأذربيجان المجاورة.

وتتزايد التوترات بين روسيا والولايات المتحدة بسبب عدد من القضايا، وانتقدت موسكو قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الـ 13 من أكتوبر/ تشرين الأول، بعدم التصديق على التزام إيران بالاتفاق النووي.