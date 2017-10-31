ترامب يلمح إلى مسؤولية داعش عن هجوم نيويورك

المصدر: أ.ف.ب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول تعقيب له على هجوم نيويورك، “يجب ألا نسمح لداعش بالعودة أو دخول بلادنا بعد هزيمته في الشرق الأوسط وأماكن أخرى”.

ووصف ترامب في مجموعة تغريدات له على تويتر منفّذ عملية الدهس “الإرهابية” التي أوقعت ثمانية قتلى وأكثر من 12 جريحا في نيويورك الثلاثاء بأنه “شخص مختل ومريض جدا”.

وقال ترامب إنه “في مدينة نيويورك يبدو أن هناك هجوما آخر نفذه شخص مختل ومريض جدا. قوات الأمن تتابع هذا الأمر من كثب. ليس في الولايات المتحدة”.

وكان رئيس بلدية المدينة أعلن في مؤتمر صحافي قبيل تغريدة ترامب أن عملية الدهس التي تمت بوساطة شاحنة صغيرة هي “عمل إرهابي” أوقع ثمانية قتلى وأكثر من 10 جرحى.