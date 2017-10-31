البرلمان الإيراني يتفحص شهادة الرئيس روحاني المتهم بتزوير الدكتوارة

يعتزم مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، دراسة تفاصيل الشكوك التي أثارها مسؤولون في البلاد فضلاً عن وسائل إعلام محلية، حول عدم حصول الرئيس حسن روحاني على شهادة الدكتوراة.

وقال رئيس لجنة التعليم البرلمانية محمد مهدي زاهدي، إنه “ينبغي الآن رفع التقرير الخاص بدراسة وثيقة الرئيس حسن روحاني في البرلمان، إذا صوتت لجنة التعليم على بدء عملية التحقيق من شهادة روحاني”.

وأوضح زاهدي في تصريح لوكالة أنباء الطلبة، بخصوص التقرير الذي كان من المفترض أن تقدمه وزارة العلوم إلى البرلمان حول درجة الرئيس روحاني، “تم إعداد تقرير للبرلمان، باستثناء قضية السيد روحاني، و 10 مسؤولين آخرين لم يتضمنهم التقرير”.

وتابع النائب الإيراني إن “التقرير الذي قدمته وزارة العلوم إلى البرلمان، لم يتم التصويت عليه وتم رفضه من قبل لجنة التعليم في البرلمان، وسيتم إعادة فتح تحقيق جديد من قبل لجنة التعليم”.

وتشير المعلومات التي أوردها موقع الرئاسة الإيرانية، إلى أن “روحاني حصل علی شهادة الدکتوراة في القانون الأساسي من جامعة کلدونیان کلاسكو، كما حصل على شهادة الماجستير في القانون العام من الجامعة نفسها”، فيما يوضح أنه نال درجة البكالوريوس في القانون القضائي من جامعة طهران.