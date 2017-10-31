“أستانة-7” يفشل في إطلاق سراح المعتقلين السوريين وإيصال المساعدات للمحاصرين

أخفقت روسيا وتركيا وإيران، اليوم الثلاثاء، في الجولة السابعة من محادثات أستانة بشأن سوريا، في التوصل إلى التوافق واتخاذ قرارات حول ملف المعتقلين في سوريا وإيصال المساعدات الدائم إلى المحاصرين، وتبادل الأسرى.

وأفادت مصادر بأن الدول الثلاث الضامنة لما يسمى وقف التصعيد في سوريا، قررت مواصلة المشاورات حول هذه الملفات.

ولفتت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إلى أن الدول الثلاث، والأطراف المشاركة من النظام السوري والمعارضة السورية، اتفقت على بيان ختامي سيتلوه في وقت لاحق، اليوم، وزير الخارجية الكازخستاني، خيرت عبد الرحمنوف، في الجلسة الختامية للمؤتمر.

ومن المقرر أن يتم التطرق، في البيان الختامي، للمقترح الروسي حول عقد “مؤتمر حوار وطني” بين السوريين.

واتهم المتحدث باسم وفد المعارضة السورية إلى مؤتمر “أستانة-7″، يحيى العريضي، في وقت سابق اليوم، إيران بعرقلة التوصل إلى توافق حول ملف المعتقلين في المؤتمر.

وانطلقت الجولة الأحدث في محادثات أستانة، أمس الاثنين، باجتماعات بين وفود الدول الضامنة، عبر لقاءات ثنائية وثلاثية، في حين اجتمع وفد المعارضة في مقر إقامته مع وفود الأمم المتحدة والأردن وفرنسا.

يذكر أنه في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض توتر جديدة في إدلب، وفقًا لاتفاق سابق بينها في مايو/أيار الماضي، ليرتفع عدد هذه المناطق إلى أربعة.