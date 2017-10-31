بغداد تنتزع من كردستان السيطرة على معبر الخابور الحدودي مع تركيا‎

اجتازت قوات تركية وعراقية، اليوم الثلاثاء، معبر خابور التركي الحدودي، لتصل إلى معبر إبراهيم الخليل، الذي كان خاضعًا لحكومة إقليم كردستان العراق.

ومعبر الخابور الذي يحمل اسم إبراهيم الخليل في العراق هو نقطة العبور الرئيسة بين تركيا، وإقليم كردستان العراق.

وأكدت مصادر عراقية، أن مدرعات تقل جنودًا أتراكا وعراقيين توجهت إلى المعبر المذكور وسط صافرات الإنذار.

وأضاف أن المدرعات خرجت من معسكر الشهيد أرجومنت تركمان التابع لقيادة اللواء 172 مدرع، تحت قيادة العميد أحمد قوروم أحمد قائد اللواء الثامن والعشرين ميكا، وإشراف وتنظيم اللواء سنان يايلا قائد الفيلق السابع التركي.

وانطلقت مناورات عسكرية تركية في الـ 18 من سبتمبر الماضي، على بُعد 3 كيلومترات من معبر خابور الحدودي مع العراق، وانضم إليها، في الـ26 من الشهر ذاته، وحدات تابعة للقوات المسلحة العراقية.