أردوغان يقاضي نائبًا معارضًا وصفه بـ”ديكتاتور فاشي”

قال أحد محامي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن أردوغان قدم شكوى جنائية ضد نائب بارز من المعارضة ،وصفه بـ”ديكتاتور فاشي”.

وفي انتقاد حاد لأردوغان، هاجم المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض، بولنت تزجان، ما وصفه “بأجواء الخوف” في تركيا.

وقال حسين أيدين محامي أردوغان على “تويتر”: “قدمنا عريضة دعوى قانونية بحق بولنت تزجان لمكتب المدعي العام في أنقرة، بتهمة إهانة الرئيس”.

ونشر أيدين صورًا لعريضة الدعوى.

وقوبلت تصريحات تزجان بهجوم سريع من مكتب أردوغان ،ومن مشرعين في حزب العدالة والتنمية الحاكم، وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم أردوغان: “إن خطاب الكراهية، من تزجان، نموذج مخز للمعارضة الرئيسة”، على حد تعبيره.

وتصل عقوبة تهمة إهانة الرئيس في تركيا إلى السجن لمدة 4 أعوام.