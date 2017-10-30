وزير خارجية بريطانيا: وعد بلفور لم يتحقق بالكامل

قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، الإثنين، إن إعلان بلاده المعروف بـ”وعد بلفور” والذي وَضَع قبل 100 عام أساسًا لإقامة إسرائيل، لم يتم الوفاء به بشكل كامل، ليعبّر عن نبرة تعاطف مع الفلسطينيين.

وفي مقال بصحيفة ديلي تلغراف قبل زيارة نتنياهو، وصف جونسون نفسه بأنه “صديق لإسرائيل”، لكنه قال أيضًا إنه “تأثر بشدة بمعاناة المتضررين والمطرودين بنشأتها”.

وقال الوزير البريطاني: إن “التحذير المهم في وعد بلفور، الذي كان يهدف إلى حماية الطوائف الأخرى، لم يتحقق بالكامل”، في إشارة إلى الوثيقة التي دعت إلى ضرورة عدم الإضرار بالحقوق المدنية والدينية للطوائف الأخرى غير اليهودية.

واجتمعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع نظيرها الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من العام الحالي، لبحث تعزيز التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها أثارت أيضًا قضية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة التي يأمل الفلسطينيون في إقامة دولتهم المستقلة عليها.

وكان نتنياهو انتقد بشدة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بسبب دعوة مماثلة في 2011، مبينًا أن إسرائيل لن تنسحب أبدًا إلى حدودها في 1967، الأمر الذي يعني تنازلًا كبيرًا عن الأراضي المحتلة، معتبرًا أن ذلك سيترك إسرائيل بحدود لا يمكن الدفاع عنها.

بدوره، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بريطانيا في وقت سابق للاعتذار عن وعد بلفور، قائلًا: إن شعبه عانى كثيرًا نتيجة هذا الوعد، لكن بريطانيا أكدت أنها لن تعتذر على وعد بلفور وستواصل العمل من أجل التوصل لاتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ولا تعترف بريطانيا بفلسطين كدولة، لكنها تقول إنها قد تفعل ذلك في أي وقت إذا اعتقدت أن ذلك سيساعد في جهود السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.