نائب رئيس حكومة كاتالونيا: كارليس بوتشيمون هو الرئيس

أكد نائب رئيس حكومة كاتالونيا التي أقالتها مدريد أوريول جونكيراس الأحد، أن زعيم الانفصاليين كارليس بوتشيمون هو الرئيس وسيبقى كذلك.

وقال جونكيراس في مقالة نشرتها صحيفة “ال بونت-افوي”، إن “كارليس بوتشيمون سيبقى رئيس البلد وكارمي فوركاديل ستبقى رئيسة البرلمان، وهذا على الأقل إلى اليوم الذي يقرر فيه المواطنون خلاف ذلك من خلال انتخابات حرة”، منددًا بما وصفه بأنه “انقلاب ضد كاتالونيا”.

وأضاف، “لا يمكننا أن نعترف بأيّ من التدابير غير الديمقراطية التي اتخذها الحزب الشعبي بزعامة رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في مدريد”.

ووقع جونكيراس المقالة بصفته نائب رئيس حكومة كاتالونيا، قائلا إنه “علينا اتخاذ قرارات لن يكون من السهل على الدوام فهمها خلال الأيام المقبلة”، ووصف علاقة حكومته بالحكومة الإسبانية بأنها “علاقة تبعية اعتباطية ومتقلبة وخنوع، لم يسعوا يوما إلى إقناعنا وأرادوا على الدوام أن يتغلبوا علينا”.

ولم يحظ إعلان استقلال كاتالونيا بأي اعتراف على الصعيد الدولي، في حين تسعى حكومة إسبانيا إلى استعادة السيطرة على المنطقة بأسرع وقت، بعد أن حصلت على موافقة مجلس الشيوخ عبر تفعيل المادة 155 وتطبيق الدستور فيها.

وعينت نائبة رئيس الحكومة سورايا ساينز دو سانتاماريا رئيسة لإدارة المنطقة بعد إقالة كل أعضاء حكومتها و150 من كبار المسؤولين وفق الإعلام.

وشهدت إسبانيا حربًا أهلية في 1936-1939 قبل أن يحكمها الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو حتى 1975، وشهدت كذلك حركة انفصالية في إقليم “الباسك”، تخللتها أعمال عنف على امتداد أربعين عامًا قتل خلالها 800 شخص، ونسبت مسؤولية العنف إلى منظمة “إيتا” التي تخلت عنه في تشرين الأول/أكتوبر 2011.