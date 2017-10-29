في مسعى يثير غضب تركيا.. واشنطن تضغط لضم الأكراد لمفاوضات سوريا‎

أفادت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأحد، بأن واشنطن أبلغت المبعوث الدولي إلى سورية ستافان دي ميستورا، بضرورة ضم الأكراد إلى عملية المفاوضات السياسية؛ ما قد يثير غضب أنقرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا تزامن مع نصيحة الخارجية التركية لـ “الائتلاف الوطني السوري” المعارض بالتعاطي الإيجابي مع “مؤتمر حميميم”، الذي ترعاه موسكو، واشتراط عدم مشاركة “الاتحاد الوطني الديمقراطي” الكردي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول غربي القول، إن الفترة المقبلة ستكون مهمة إزاء سلسلة من المؤتمرات، هي: اجتماعات أستانة غداً وبعد غد، والمؤتمر الموسع للمعارضة السورية في الرياض في الـ 10 من تشرين الثاني/نوفمبر، و”مؤتمر شعوب سورية” في حميميم في الـ 18 من تشرين الثاني/نوفمبر، والجولة الثامنة من مفاوضات جنيف في الـ 28 من الشهر ذاته.

وأشارت إلى حدوث مداولات بين فنيين روس وأكراد حول مبادئ الدستور، ومدى قبول تحول سورية إلى “دولة اتحادية – فيدرالية” على غرار النموذج الروسي.