العاصفة المدارية فيليب تتشكل قبالة كوبا في طريقها نحو فلوريدا

ذكر تقرير صادر عن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أن عاصفة استوائية، أطلق عليه اسم فيليب، تشكلت بعد ظهر السبت فوق كوبا مما أدى إلى هطول الأمطار الغزيرة على وسط وغرب البلاد.

وتتحرك العاصفة فيليب، التي تقع حاليا على بعد حوالى 30 كيلومترا جنوب غرب هافانا، شمالا بسرعة 46 كيلومترا في الساعة ومن المتوقع أن تصل إلى فلوريدا كيز و ساوث فلوريدا ليلة السبت/الأحد، حسبما ذكر المركز في تقريره الصادر الساعة الخامسة مساء السبت بالتوقيت المحلي / 2100 بتوقيت جرينتش/.

وتتحرك الرياح المرافقة للعاصفة بسرعة 65 كيلومترا في الساعة، في حين أنه من الممكن وقوع بعض “الأعاصير القصيرة” في أجزاء من ساوث فلوريدا وفلوريدا كيز.

ولا تزال المنطقة تتعافى من موسم أعاصير أطلسي مدمر، والذي بدأ في آب/أغسطس.

وتسبب الإعصار هارفي في حدوث فيضانات واسعة النطاق حول هيوستن، وضرب الإعصار إيرما شبه جزيرة فلوريدا بأكملها، وتسبب ماريا في أضرار مدمرة للبنية التحتية في جزر فيرجن الأمريكية وبورتوريكو.