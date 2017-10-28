رئيس حكومة كتالونيا يعلن المقاومة السلمية لقرارات مدريد

أعلن كارليس بوجديمون، رئيس حكومة كتالونيا المقال، اليوم السبت، عن مواصلة تطلعات الانفصال للإقليم الإسباني.

وفي خطاب تليفزيوني، دعا بوجديمون، سكان الإقليم إلى المقاومة السلمية للإجراءات القسرية التي قررتها حكومة مدريد وإلى تأسيس ” دولة حرة” في كتالونيا.

دعوة رئيس حكومة كتالونيا جاءت بعد أن دخلت عملية سيطرة الحكومة الإسبانية على إقليم كتالونيا حيز التنفيذ ، اليوم السبت، حيث أصبح رئيس الوزراء، ماريانو راخوي، رئيساً للإقليم، الذي يخضع لحكم ذاتي ، وتمت إقالة رئيس الشرطة المحلية من منصبه.

وذكرت النشرة الرسمية للحكومة الإسبانية :”يتولَّى رئيس حكومة الدولة الدور والاختصاصات التي يقوم بها رئيس عموم كتالونيا” .

وفي نشرة أخرى، ذكر وزير الداخلية، خوان إجناسيو زويدو، إنه أقال جوسيب لويس ترابيرو، رئيس قوة شرطة كتالونيا (موسوس ديسكوادرا)، الذي يخضع بالفعل للتحقيق بتهمة التحريض.

ويشتبه بأن “ترابيرو” ساعد في احتجاج مؤيد لانفصال إقليم كتالونيا في أيلول/سبتمبر الماضي.

وحظي “ترابيرو” بشهرة دولية في آب/أغسطس الماضي، بوصفه قائد قوة شرطة كتالونيا في أعقاب هجومين إرهابيين في مدينة برشلونة، وإقليم كامبريليس.

وكان “راخوي” قد أعلن عزل حكومة كتالونيا بكاملها من مهامها في إطار إجراءات صارمة ضد القيادة الانفصالية في الإقليم.

وأقدم “راخوي” على حل البرلمان الكتالوني على أن تُجرى انتخابات جديدة في الإقليم يوم 21 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وكان برلمان كتالونيا قد صوّت في وقت سابق من أمس الجمعة على قرار لصالح الانفصال.