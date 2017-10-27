سجن 25 عسكريًا تركيًا بينهم قائد سابق مدى الحياة بتهمة محاولة الانقلاب

عاقبت محكمة تركية، اليوم الجمعة، 25 شخصًا، بينهم قائد سابق بخفر السواحل، بالسجن مدى الحياة بتهمة السعي للإطاحة بالحكومة، في محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي.

واتهم الادعاء 28 شخصًا في أحداث بقاعدة عسكرية في إقليم قوجه ايلي بشمال غرب تركيا يوم 15 يوليو/ تموز ليلة محاولة الانقلاب، وبرأت المحكمة ساحة ثلاثة من المتهمين.

والمحاكمة واحدة من أولى القضايا ضد المشتبه بتورطهم في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي لقي فيها 240 شخصًا حتفهم، عندما قاد عسكريون دبابات وطائرات حربية وطائرات هليكوبتر وهاجموا مؤسسات حكومية ومنها البرلمان.

وأدانت محكمة أخرى هذا الشهر 42 عسكريًا بمحاولة قتل رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، خلال محاولة الانقلاب وعاقبت معظمهم بالسجن مدى الحياة.

وتتهم الحكومة شبكة رجل الدين التركي المقيم بالولايات المتحدة فتح الله غولن بتدبير الانقلاب، وكان الرجل حليفًا سابقًا لأردوغان.

وينفي غولن ارتباطه بالمحاولة الانقلابية، وأدان الانقلاب من منفاه الاختياري في بنسلفانيا، حيث يعيش منذ عام 1999.