إسبانيا تستعد لفرض حكم مباشر على إقليم كتالونيا اليوم

المصدر: رويترز + ا ف ب

بدأ مجلس الشيوخ الاسباني ،اليوم الجمعة، اجتماعه العام ،الذي يفترض أن يسمح خلاله للحكومة بتطبيق إجراءات فرض إدارة مدريد على كاتالونيا ،وإقالة القادة الانفصاليين، في خطوة غير مسبوقة تهدد بإثارة اضطرابات مع مطالبة الانفصاليين لبرلمان الإقليم بإعلان الاستقلال.

وفي بداية الجلسة، طلب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي ،السماح بإقالة رئيس كاتالونيا كارليس بوتشيمون ،وكل أعضاء حكومته؛ لوضع حد لتطلعاتهم الانفصالية.

وعلى وقع تصفيق أعضاء مجلس الشيوخ الذين ينتمي معظمهم إلى حزبه، طلب راخوي “إقالة رئيس منطقة كاتالونيا ،ونائب الرئيس ومستشاري الحكومة”. مؤكدًا “أن هدفه هو أن تتاح فرصة لإجراء انتخابات في الأشهر الستة المقبلة”.

ولا تثير نتيجة التصويت أي شكوك، إذ إن حزب رئيس الحكومة ماريانو راخوي يملك الغالبية المطلقة، التي تسمح له باتخاذ هذه الإجراءات بموجب المادة 155 من دستور البلاد ،التي تسمح للإدارة المركزية بتولي حكم الإقليم إذا خالف القانون.

ولكن هناك شكوك كبيرة حول كيفية تنفيذ ذلك على الأرض ،وما إذا كان سكان كتالونيا سيقبلونه. وكان بعض مؤيدي الاستقلال قد تعهدوا بحملة عصيان مدني.

وتفويض مجلس الشيوخ الإسباني، حيث يحظى الحزب الشعبي بزعامة رئيس الوزراء ماريانو راخوي بأغلبية مطلقة، خطوة ضرورية حتى تتمكن الحكومة من فرض الحكم المباشر. ويتوقع إجراء تصويت في المجلس بحلول الساعة الثانية بعد الظهر (12:00 بتوقيت غرينتش).

ومن المنتظر أن يعقد راخوي بعد التصويت اجتماعًا لمجلس الوزراء ؛لاتخاذ أول إجراءات الحكم المباشر لكتالونيا. وقد يشمل ذلك إقالة حكومة برشلونة ،والإشراف المباشر على شرطة كتالونيا.

وفي سياق آخر، من المقرر أن يجتمع برلمان الإقليم الساعة 12 ظهرًا (10:00 بتوقيت غرينتش).

واستبعد رئيس كتالونيا كارلس بوتشيمون ،أمس الخميس، إجراء انتخابات مبكرة، وقال إن مسألة العمل على تفويض بالانفصال عن إسبانيا باتت في يد برلمان الإقليم الآن، بعد استفتاء الاستقلال الذي أجري في الأول من أكتوبر تشرين الأول.

واعتبرت إسبانيا الاستفتاء الذي شارك فيه 43 في المئة فقط من الناخبين غير قانوني.