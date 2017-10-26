طهران ترد على دعوات تيلرسون لتغيير النظام الإيراني

أعلنت الخارجية الإيرانية، رفضها لتصريحات أطلقها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، تؤكد دعم واشنطن للأصوات المعتدلة من أجل تغيير النظام في إيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، في بيان صحافي أصدره الخميس، إن “تصريحات ريكس تيلرسون أظهرت للشعب الإيراني مرة أخرى الوجه الحقيقي للولايات المتحدة”.

ووصف قاسمي “محاولات الزعماء الأمريكيين لإحداث شرخ بين الشعب الإيراني والمسؤولين بأنها بائسة وغير مجدية”.

وكان تيلرسون، قال الأربعاء الماضي، في تصريحات على هامش زيارة إلى الهند، إن “الولايات المتحدة تدعم الأصوات المجددة بإيران من أجل تغيير النظام”، منوهًا إلى أن “العقوبات الأمريكية تستهدف النظام الإيراني لسلوكه الشرير”.

وأضاف تيلرسون أن “معركتنا ليست مع الشعب الإيراني بل مع النظام الثوري”، معتبرًا أن “العقوبات ضد النظام الإيراني والحرس الثوري الهدف منه وضع حد لتمويل وإيقاف الأنشطة المخربة لهذا النظام”.