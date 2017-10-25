BBC ترفع شكوى للأمم المتحدة ضد عقوبات إيران “غير المسبوقة”

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الأربعاء، أنها رفعت شكوى إلى الأمم المتحدة ضد إيران حول تجميد أصول أكثر من 150 شخصاً من القسم الفارسي للهيئة (بي بي سي فارسي).

وقالت بي بي سي إن إيران تتخذ هذه الإجراءات في سياق تحقيق جنائي مع موظفين حاليين وسابقين ومساهمين لديها حول مزاعم بأنهم يحرّضون بالتآمر على الأمن القومي في إيران والخارج.

وكشفت بي بي سي لأول مرة عن تجميد الأصول في أغسطس/آب الماضي، حيث قالت إنها جاءت من محكمة في سجن ايفين سيىء السمعة في طهران الذي يضم مواطنين مزدوجي الجنسية ومعتقلين سياسيين وسجناء آخرين، وأمرت تلك المحكمة بمنع الأشخاص المذكورين من بيع أو شراء أو وراثة الممتلكات والأصول في إيران.

وقال المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية توني هول، في بيان، إن “هذه عقوبة جماعية غير مسبوقة بحق الموظفين الذين يقومون بعملهم”، مضيفاً قوله إن “هذه ليست مجرد حملة ضد العاملين في بي بي سي فارسي، بل إنها ضد حقوق الإنسان الأساسية”.

ولم تنشر هيئة الإذاعة البريطانية الإفراج عن نسخة من الشكوى التي قالت “إنها ذهبت إلى ديفيد كاي المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية التعبير”.

ومنعت إيران “بي بي سي فارسي” من العمل في إيران على الرغم من أن عددا كبيرا من الإيرانيين يقبلون على الاستماع إلى برامجها الإذاعية ومشاهدة بثها التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية.

وتقول هيئة الإذاعة البريطانية إن الخدمة باللغة الفارسية تصل إلى حوالي 18 مليون شخص أسبوعياً، وهم متعطشون للأخبار التي تصدر من غير الأجهزة الإيرانية التي تسيطر عليها الدولة.