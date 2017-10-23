ضابط روسي يقتل 4 من زملائه في ثكنة عسكرية قبل تصفيته من الوحدة المناوبة

قتل ضابط روسي، اليوم الإثنين، 4 من زملائه داخل ثكنة للحرس الوطني في إقليم الشيشان، قبل أن يلقى حتفه على يد الضابط المناوب.

وذكرت وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية، أن الضابط برتبة ملازم أول، فتح النار داخل ثكنة للحرس الوطني الروسي في بلدة شيلكوفسكي في إقليم الشيشان، ما أدى إلى مقتل 4 من زملائه على الفور، قبل أن تتم تصفيته من قبل وحدة العمل المناوبة.

وأصدر مكتب المدعي العام العسكري ودائرة التحقيق العسكرية أمرًا بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة، كما أحيط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأمر.

ولا تعد حوادث إطلاق النار داخل الثكنات العسكرية الروسية بالأمر النادر، فقد قتل جندي 7 من زملائه وأصاب 3 آخرين في داغستان المجاورة للشيشان العام 2012، في حين قُتل ضابط وجنديان العام 2015 بعد إطلاق جندي النار من مدفع رشاش داخل معسكر ميداني في منطقة كوستروما الروسية.