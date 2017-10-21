مقتل 13 دركيا في هجوم جديد بالنيجر

قال مصدران أمنيان إن مسلحين يستقلون شاحنات صغيرة ودراجات نارية قتلوا 13 على الأقل من أفراد قوات الأمن وأصابوا خمسة في هجوم على قاعدتهم في غرب النيجر قرب الحدود مع مالي اليوم السبت.

وأكد مسؤولون من جيش النيجر وقوع الهجوم. وقال المصدران إن المسلحين عبروا الحدود من مالي وانطلقوا بالشاحنات والدراجات النارية حتى قرية أيورو التي تبعد نحو 40 كيلومترا من الحدود ثم نفذوا الهجوم.

وتقع القرية على بعد بضعة عشرات من الكيلومترات من منطقة قتل فيها متشددون أربعة جنود أمريكيين في كمين في الرابع من أكتوبر تشرين الأول وهو ما سلط الضوء على مهمة مكافحة الإرهاب الأمريكية في النيجر التي تشمل أراضيها منطقة شاسعة من الصحراء الكبرى.

وقال مصدر أمني في موقع الهجوم “كانوا مدججين بالسلاح. كان بحوزتهم قاذفات صواريخ وبنادق رشاشة. جاءوا في أربع مركبات كل منها تقل نحو سبعة مقاتلين”.

وذكر مصدر أمني آخر في المنطقة أن تعزيزات من جيش النيجر منعت الجناة أثناء محاولتهم عبور الحدود للعودة إلى مالي مما أثار معركة شرسة بالأسلحة. وأضاف أنهم فروا إلى مالي وتجري ملاحقتهم.

وقال بيان للجيش “القوات البرية والجوية تلاحق المهاجمين بهدف تحييدهم”. وأكد البيان عدد القتلى.

ومن المعروف أن العديد من الجماعات الإسلامية المتشددة والميليشيات العرقية المسلحة تسليحا قويا تنشط في المنطقة قرب الحدود مع مالي. ووقع 46 هجوما مسجلا على الأقل في المنطقة منذ بدايات العام الماضي.

لكن مسؤولين أمنيين يشتبهون في أن تنظيم داعش في الصحراء الكبرى يقف وراء العديد من تلك الهجمات بما في ذلك الكمين الذي نصب لدورية مشتركة بين قوات من النيجر والولايات المتحدة.