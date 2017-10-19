بوتين يهدد بالانسحاب من “معاهدة القوى النووية”

هدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالرد بالمثل بشكل فوري في حال انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال منتدى “فالداي” الدولي للحوار، بمدينة “سوتشي” الروسية.

ولفت الرئيس الروسي إلى أن بلاده وحتى اليوم التزمت بالكامل بالمعاهدة.

وأشار إلى الاتهامات الموجهة لموسكو بانتهاك المعاهدة وتطوير صواريخ جديدة، بالقول إن الولايات المتحدة قبل توقيع المعاهدة كانت تمتلك أنظمة صاروخية بحرية وجوية.

وفي هذا الصدد، اعتبر بوتين، أن المعاهدة كانت تستهدف بالأساس نزع سلاح الاتحاد السوفيتي.

وبيّن أن روسيا طورت أنظمة “كاليبر”، وأخرى مماثلة.

وقال بوتين، “بعد الآن أصبح الوضع متوازنا”.

تجدر الإشارة أن المعاهدة تم توقيعها في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 1987، من قبل الرئيس الأمريكي “دونالد ريغن”، ورئيس الاتحاد السوفيتي السابق، ميخائيل غورباتشوف.