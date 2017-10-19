رغم اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات.. بوتين: ترامب وصل للرئاسة “بنزاهة”

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمكن التنبؤ بأفعاله فإن هذا يرجع إلى أن خصومه في الداخل يمنعونه من تحقيق أي من وعوده الانتخابية الكثيرة”.

واعتبر بوتين أن ترامب موهوب ووصل “بنزاهة” إلى منصبه من خلال الانتخابات، ولذلك على الأمريكيين احترامه لأنه منتخب من قبلهم.

وفى اجتماع لنادي “فالداي فى سوتشى”، طلب أحد الخبراء، الذى وصف الرئيس الأمريكي بأنه شخص “لا يمكن السيطرة عليه”، من بوتين أن يقدم النصيحة إلى دونالد ترامب “حتى يتمكن من إنجاز مهام الرئاسة بنجاح، ويكون رئيسا جيدا”.

فرد الرئيس الروسي قائلاً: “لقد اختار الشعب الأمريكي ترامب في انتخابات حرّة، ولأنه رئيس منتخب من الشعب كان يجب أن يحترم على الأقل، وحتى لو كنا نختلف مع بعض مواقفه، فهذا لا يبررعدم احترامه الظاهر في البلاد.

وأضاف أن “هذا عنصر سلبي مؤسف للنظام السياسي الأمريكي، ويمكن للمرء أن يجادل حول سياساته، ولكن لا ينبغي للمرء أن يظهر عدم الاحترام له، لا تجاه شخصه، ولا تجاه أولئك الذين صوتوا لصالحه في الانتخابات”.

وتابع بوتين بقوله: “أعتقد أنه لا يحتاج إلى أي نصيحة، لأن نجاحه في الانتخابات، حتى دون امتلاك خبرة في مثل هذا العمل الإداري الكبير، يعني أن لديه موهبة معينة مكّنته من عبور هذا الاختبار الصعب”.

وختم الرئيس الروسي قائلاً: “لقد فعل ذلك وفاز، وفاز بصدق “.