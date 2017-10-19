أمريكا: الإرهابيون يخططون لشن هجمات جديدة بحجم أحداث 11 سبتمبر

كشفت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية بالوكالة، إلين ديوك، عن أن داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية تريد تنفيذ هجمات إرهابية كبيرة تماثل في ضخامتها هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2011.

وأضافت ديوك، فى كلمة ألقتها في السفارة الأمريكية فى لندن، أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن متطرفين يخططون لاسقاط طائرات للتسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن ديوك قولها أن تنظيم داعش يمر حالياً بفترة انتقالية ويسعى فيها إلى ضمان تمويل موثوق به والحفاظ على قوته وتجهيز مقاتليه، وهو ما جعله يقتصر اليوم على الهجمات المحدودة”.

واختطف إرهابيون يوم 11 سبتمبر/ أيلول من العام 2001، عدة طائرات مدنية هاجموا بها مركز التجارة العالمي فى نيويورك ومقر وزارة الدفاع (بنتاغون). وأعلن تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن مسؤوليته عن هذه الهجمات التى أسفرت عن مصرع نحو 3 آلاف شخص.

وجردت السعودية بن لادن من الجنسية في العام 1994. وقتلت القوات الخاصة الاميركية بن لادن في مطلع مايو/ أيار 2011 في مسكن في بلدة أبوت أباد الباكستانية في مايو أيار 2011.