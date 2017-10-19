اعتقال أحد أبرز شخصيات المجتمع المدني في تركيا

قال موقع (تي24) الإخباري ووسائل إعلام تركية أخرى، اليوم الخميس، إن الشرطة التركية ألقت القبض على عثمان كافالا رجل الأعمال التركي وأحد أبرز شخصيات المجتمع المدني في مطار أتاتورك باسطنبول في إطار تحقيق سري.

ونقل الموقع عن محامي كافالا قوله إنه نقل إلى إدارة شرطة مكافحة الإرهاب بعد صدور أمر باحتجازه لمدة سبعة أيام. ولم يصدر تعليق عن شرطة اسطنبول حتى الآن.

وأضاف أن كافالا يترأس “مؤسسة الأناضول الثقافية” وأن الشرطة صادرت أجهزة كمبيوتر من مقر المؤسسة.

وأشار إلى أنه اعتقل بينما كان في طريق عودته من اجتماع في مدينة غازي عنتاب بجنوب شرق تركيا.

وعبرت مقررة الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي كاتي بيري عن قلقها لاعتقال كافالا.

وكتبت عبر تويتر: “أنباء مزعجة للغاية عن اعتقال عثمان كافالا في اسطنبول.. سأقترح على البرلمان الأوروبي توجيه دعوة عاجلة للإفراج عنه”.