إيران تكشف تفاصيل جديدة حول صياديها المختطفين من قبل القراصنة

كشف مدير جمعية الصّيادين في إيران، عليم إفشار، أن عدد الصيادين الإيرانيين المختطفين من قبل القراصنة الصوماليين بلغ 44 شخصاً.

وقال عليم أفشار لوكالة أنباء “إيلنا” العمالية، يوم الأربعاء، إن “المعلومات التي حصلنا عليها تفيد بوجود 44 صياداً هم رهائن لدى قراصنة في الصومال”، مضيفاً أن “القراصنة طلبوا فدية 1500 دولار لإطلاق سراح كل من الصيادين، وإذا نظرنا إلى حياة ودخل هؤلاء الصيادين فإنهم لن يدفعوا حتى 100 دولار بسبب وضعهم الاقتصادي المتردي”.

وأشار عليم إلى أننا كنا نشير إلى وجود عشرين صياداً مختطفاً لدى القراصنة في الصومال، مبيناً “لكنه بعد المعلومات والتواصل تفيد الإحصائيات عن وجود 44 صياداً إيرانياً رهائن لدى القراصنة”.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، قال الإسبوع الماضي” إن الجمهورية الاسلامية قدمت احتجاجاً لدى الحكومة الصومالية عبر القنوات الدبلوماسية لتحديد مصير الصيادين الإيرانيين المختطفين”.

ووعد قاسمي بأن تقوم وزارة الخارجية برصد حالة هؤلاء البحارة، مضيفاً “أن “من العام الماضي وحتى الآن لم تبلغ وزارة الخارجية عن وضع هؤلاء البحارة”.

وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن نائب رئيس مؤسسة الثروة السمكية الإيرانية “علي أصغر مجاهدي”، عن وقوع “قارب صيد إيراني بيد قراصنة صوماليين يحمل على متنه 7 من الصيادين”، مضيفاً أن “القراصنة قاموا بقتل أحد الصيادين بعدما حاول الفرار من قبضتهم”.