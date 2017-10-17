إصابة 12 في انفجار استهدف مركبة للشرطة بإقليم مرسين في تركيا

ذكرت مصادر أمنية ووسائل إعلام تركية، أن عدة أشخاص أصيبوا في انفجار استهدف مركبة تابعة للشرطة في إقليم مرسين بجنوب تركيا اليوم الثلاثاء.

وأفاد تلفزيون (إن.تي.في) بأن نحو 12 شخصا أصيبوا في الهجوم الذي وقع في حي يني شهر بمرسين.

وأبلغ رئيس بلدية مرسين برهان الدين قوجه ماز تلفزيون خبر ترك أن الهجوم وقع في الشارع الذي يوجد فيه مقر الحاكم المحلي. وقال إن مركبة الشرطة كانت تتحرك وقت وقوع الهجوم.

وأظهرت صورة للشارع نشرها تلفزيون (إن.تي.في) على موقعه الإلكتروني دخانا يتصاعد من المنطقة التي طوقتها الشرطة.

وقالت مصادر أمنية إنه جرى إرسال الشرطة وسيارات الإسعاف وشاحنات الإطفاء إلى الموقع.